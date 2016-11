Juletræer bliver billigere i år

Med få dage til december er det blevet højsæson for de lokale juletræsproducenter.



Men det, der burde være årets højdepunkt, er for flere forvandlet til noget nær en katastrofe.



En overproduktion af juletræer i hele Europa betyder, at vi forbrugere kan købe træerne billigere, mens kun de stærkeste producenter formår at tjene penge.



Virkeligheden har også ramt juletræsproducent Sven Fenger fra Højslev Kirkeby, der må sænke prisen markant for at kunne afsætte sine 40.000 juletræer.



Han kan i år få 75 kroner for et træ mod 110 kroner for få år tilbage.



- Mange juletræsproducenter er i knæ, og selv om vores eksportsalg er steget med 50 procent i forhold til 2015, så får jeg ikke flere penge ud af det. Og det er selv om, jeg eksporterer 15.000 flere juletræer end sidste år, siger Sven Fenger.

