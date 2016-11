Skøjtebane forsinket mindst fire dage

Der bliver ingen dans på skøjter på Posthustovet i den kommende weekend.



I hvert fald ikke, hvis skøjterne er af den slags, der kun fungerer oven på is.



Tidligere varslede tidspunkt var, at det søndag formiddag, den 27. november, ville være muligt at stå på skøjter på Posthustorvet. Nu er torsdag den 1. december bedste bud.



Nye fryselegemer er købt til banen, og de kommer senere, end det tidspunkt Skive Kommune mener at have indgået kontrakt om.



Fryselegemerne bliver leveret fra et firma i Østrig, og ifølge Skive Folkeblads oplysninger skulle de mandag være sendt af sted fra Alpelandet. Men seneste melding lyder, at fryselegemerne først i dag torsdag vil blive sendt mod Danmark.



- De siger, at de overholder tidsplanen, som de har lovet os. Og der er der så lidt forskel på at levere noget og så, at der er fuldstændig is på til den dato, siger Michael Pedersen, teamleder for energi og teknik, som er en del af teknisk forvaltning hos Skive Kommune.



På Posthustorvet er alt ifølge Finn Stilling, som står for driften af banen, ellers gjort klart til at tage imod de nye legemer.



På rådhuset ærgrer Michael Pedersen sig over, at han ikke fik føjet linjer ind om dagbøder, da han på vegne af Skive Kommune i foråret indgik kontrakten om at købe nye fryselegemer.



- Hvis vi ser bagud i tiden, så skulle vi have haft en lidt strammere tidsplan. Så skulle vi have gjort et eller andet for at være sikker på at få levering til den tid, vi skulle have haft fryselegemerne. Det må man sige. Vores kontrakt har ikke fået noget med om dagbøder, hvis leverancen ikke kom til tiden. Da vi lavede aftalen i foråret, var der ikke noget run på, siger Michael Pedersen.



I løbet af torsdag forventer han, at leverandøren bekræfter afsendelse fra Østrig. Sådan lyder seneste melding, siger Michael Pedersen.



Han ser frem til at få nye fryselegemer i aluminium som erstatning for de gamle, der var lavet i plastik. Michael Pedersen henviser til, at aluminium er nemmere at arbejde med, når det gælder etablering af skøjtebane.



- Hos leverandøren er de åbenbart selv fortrøstningsfulde om, at vi søndag vil være i gang med at bygge is på. Hvis det sker, så vil der også være is på mandag og tirsdag og i særdeleshed torsdag næste uge. Det er en bane, som er meget nem at samle. Men vi skal i hvert fald ikke have sommervejr. Hvis vi kan få et par nætter med frost, som vi har haft i nat, eller med en, to eller tre graders varme om natten, hvor vi vander mest, så vil det være rigtig godt, vurderer Michael Pedersen.



Han tilføjer:



- Leverandøren skulle være kørt af sted med fryselegemerne tidligere på ugen, men vi fik at vide, at der var fundet en fejl, som først skulle rettes. Så meldingen til os har lydt, at der er fundet en fejl i forbindelse med pakningen, så der skulle laves noget om, og det har forsinket leverancen nogle dage. Aluminiumsrør er mere effektive til at levere kulde, end plastikslanger er. Så jeg har store forventninger.



Investeringen i nye fryselegemer løber op i cirka en million kroner.



Ifølge Finn Stilling er der tale om, at de gamle plastikslanger skulle repareres for tæt ved 50.000 kroner, hvis de fortsat skulle kunne sikre et frosset underlag til skøjteglade borgere. Men det ville være tvivlsomt, om reparationen ville holde i mere end én sæson.

