Frisør og cykelhandler etablerer netbutik

Fredag 25. november går en ny lokal netbutik i luften med skønhedsprodukter til både mænd og kvinder.



Butikken hedder Laquer.dk og vil blandt andet have eksklusive mærker som Chanel, Burberry og M•A•C på de virtuelle butikshylder.



Det er to driftige, lokale iværksættere, der står bag det nye initiativ. Cykelpartner.dk ApS, Jebjerg, ved Michael Givskov og frisør og centerejer i Durup, Marianne Filtenborg, Nykøbing, er initiativtagerne, og umiddelbart er det nemmere at få øje på samhørigheden mellem skønhedsprodukter og en frisør end mellem makeup og en cykelhandler.



Alligevel er Michael Givskov slet ikke i tvivl om, at han godt kan bidrage med sine erfaringer fra handelsbranchen.



- Det, vi kan, er e-handel, og hvad vi sælger, står os egentlig frit for, siger han.



Marianne Filtenborg mødte Michael Givskov på et af netværksmøderne i de erhvervsnetværk, der er stablet på benene i Salling det seneste år og spurgte ham, om han ikke ville være med til at lave en webshop sammen med hende.



- Jeg har godt kunnet tænke mig at lave sådan en webshop i et par år, men jeg har manglet en kompagnon. Jeg var tæt på at oprette den for et år siden, men jeg manglede en sparringspartner, fortæller hun.



Da først samarbejdet var etableret, viste det sig, at Cykelpartner.dk havde en ekstra bonus at byde på.



For i supporten eller kundeservicen hos Michael Givskov sidder nemlig nogle uddannede kosmetologer og frisører, som ikke har kunnet holde til at være i branchen længere, og deres kompetencer på området kommer rigtig til deres ret, når de skal håndtere henvendelser fra Laquer.dk’s kunder.



- Der sidder nogle sindssyge dygtige piger i supporten, og hans personale er helt oppe at køre over det her, fortæller Marianne Filtenborg.



Selv om der er tale om to vidt forskellige produkter, så er Marianne Filtenborg sikker på, at der findes en fællesnævner for kunder mellem de to netbutikker.



- Alle skal bruge shampoo til tykt eller tyndt hår, og mænd, der cykler, bruger også barbercreme og voks til håret og andre af vores produkter, forklarer hun.



Også Michael Givskov er sikker på, at den nye butik vil få succes.



- Vi skal nok komme til at sælge noget med det samme. Fem minutter efter, at vi er online, vil vi have den første ordre, forudser han.

