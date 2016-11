Ny bog: Esben Lunde Larsen ville kuppe Støjberg

Ifølge en ny biografi om udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg forsøgte Esben Lunde Larsen, der i dag er miljø- og fødevareminister, før sidste valg at underløbe Støjberg og vælte hende som politisk ordfører.



Det skriver Ekstra Bladet.



Forsøget på at slippe af med Støjberg fandt sted på et sommergruppemøde i august 2014, skriver den tidligere Venstre-ansatte journalist Martin Hjort og BT-reporteren Andreas Karker i bogen ’Inger - Der hvor hun kommer fra’, som udkommer i dag på Berlingske Media Forlag.



»Nogle af Venstre-folkene gik rundt og bagtalte Inger over for de af deres kolleger, de mente var modtagelige. Der blev hvisket og tisket, når de mødtes rundt omkring i hotellets korridorer og nød en kop kaffe eller et glas rødvin. Nogle havde en dagsorden. De prøvede at skaffe opbakning til at få hende væltet som politisk ordfører. Nu skulle Inger væk«, skriver journalisterne i portrætbogen, hvor



Den mest aktive var ifølge bogen Esben Lunde Larsen, som gik fra bord til bord og prøvede at piske en stemning op mod Inger Støjberg



Anledningen var, at Inger Støjberg få dage før sommergruppemødet i 2014 skrevet en kontroversiel kronik i Berlingske, hvor hun i anledningen af den islamiske højtid Eid angreb muslimske indvandrere for at være svært integrérbare, skriver



Kronikken vakte ikke begejstring i nogle Venstre-kredse, men kupplanerne forstummede dog, da der under sommergruppemødet landede en positiv meningsmåling hos det hårdt trængte parti.

