Forsvaret ombygger kaserner: Skive får nyt værksted

Hæren spytter 283 millioner kroner i at ombygge sine kaserner, så de kan rumme nye højteknologiske køretøjer.



Derfor skal Folketingets finansudvalg torsdag godkende en ansøgning, et såkaldt aktstykke, fra forsvarsminister Peter Christensen (V).



Han besøger torsdag Antvorskov Kaserne i Slagelse, som får nybyggeri for 92 millioner kroner.



Desuden ombygges et depot til garage i Holstebro, hvor der også kommer et nyt værksted i Dyrby Vestergaard.



Der kommer også nye værksteder i Oksbøl,Skive og Høvelte i Nordsjælland.



Kasernerne moderniseres fra 2016 til 2018. Nybyggeriet indgår i Forsvarets plan for modernisering, og planen løber fra 2014 til 2015.



Moderniseringen skal omstille hæren, som nu især uddanner værnepligtige. Det skal ændres til en professionelle styrke, som får nyt materiel og nye højteknologiske køretøjer.



Hæren skønner de samlede udgifter til godt halvanden milliard kroner. Beløbet ventes afklaret i begyndelsen af 2017.



