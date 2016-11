Ove P: Stærkeste 1. division nogensinde

Den danske 1. division i denne sæson er den stærkeste nogensinde. Det mener Hobro-træner Ove Pedersen, som har befundet sig i rækken med adskillige hold og i år har mærket, at hans egne Superliganedrykkere har haft det vanskeligt - senest med tre nederlag i træk før kampen mod Skive IK i aften.



- Andre år har der været mange afdankede spillere i 1. division, som skulle have det sidste ud af deres karriere. Nu er den fyldt med unge talenter, som ikke har set overliggeren endnu, siger han.



- Vi har ikke så mange af den slags spillere selv, fordi vi er nedrykkere og har en anden økonomi. Men stort set alle andre hold har dem, og derfor er det en enormt stærk række fyldt med unge spillere, som er falsket op med professionelle forhold, og hvor de har en mening med at spille fodbold og vil videre i systemet, siger Ove Pedersen.



- Og jeg kan godt lide den række. Man kommer ikke sovende til sine sejre, og der er ikke dét, der hedder en »ligegyldig kamp«. Det er charmeerende, og man skal kunne håndtere ups and downs.



- Jeg er imponeret over Skive, som mange er. Man skal ikke glemme, at de fleste af deres spillere er uddannet i større klubber - de var ikke førstevalg i de klubber, men de er godt skolet og dygtige spillere.



Hobro var i en god stime, til skader og karantæner ramte hårdt for et par uger siden.



- Jeg skal ikke klage, men vi har selvfølgelig været udfordret de sidste 2-3 kampe, efter vi havde stillet med samme hold i nogle runder. Der har været lidt at arbejde med, men CV’et på mine spillere er godt nok, understreger Ove Pedersen.

