En person ved navn Niels Graverholt, Skelagervej 230, 8200 Aarhus N, havde et læserbrev i Skive Folkeblad forleden dag. Det handlede om netavisen Den Korte Avis, der åbenbart i Niels Graverholts øjne og ganske få andre personers øjne har en retorik, de ikke bryder sig om, når det drejer sig om at fortælle om de skader, der allerede er sket.



Dem, som i øjeblikket sker, og om det som vi danskere kan forvente os i fremtiden, når det gælder den helt forfejlede indvandringspolitik, de danske politikere har ført de sidste 40 år.



Sandheden er jo som regel »ilde hørt«. Jo, der kommer mange sandheder frem i denne avis.



Ønsker man ikke at få belyst problemet fra flere sider? Jo da, så er det desværre nødvendigt med denne avis. Fordi, andre steder hører /læser du ikke disse beretninger fra det virkelige liv. Jeg tror nok, at mange med mig har konstateret, at der er et flertal af venstreorienterede personer, der skriver og udtaler sig mere positivt, end godt er, når det drejer sig om Danmarks fremtid med indvandringen.



At vi så oven i købet skal høre fra Danmarks Radio P3 om at opfordre deres lyttere til at kontakte virksomheder, der annoncerer i Den Korte Avis, så de kan få annoncerne stoppet, så hører alting op.



Jeg har læst mig til, at der er firmaer - bl.a. Ikea, McDonald’s, CallMe, Yousee, Telia, Elgiganten, Tui, Pandora, Læger uden grænser, Ikano Bank, Sportsmaster og Scandlines - der ikke havde rygrad nok til at stå for afpresningen fra en ganske lille minoritet. De valgte at »betale« beskyttelsespenge til en lille flok vildfarne personer, der gerne vil bestemme her til lands.



Ganske på samme måde som når den lille grønthandler bliver presset til at betale beskyttelsespenge til en flok utilpassede indvandrere. Er det det Danmark, vi ønsker? Nej selvfølgelig ikke, men så må der vises helt andre takter over for disse få personer. Historien viser ganske enkelt, at en lille flok kan med vold og magt styre den helt store fredelige flok. Lad ikke dette ske i Danmark.



Niels Graverholt skriver, at Den Korte Avis ikke har krav på at få annoncekroner. Jeg har ikke læst nogen steder, at de har krævet det.



Når Den Korte Avis endnu ikke har bragt dit læserbrev, men som nu er bragt her i avisen, kan man godt forstå det.



Som et eksempel skriver du »Betyder ytringsfrihed private virksomheders pligt til at holde Den Korte Avis økonomisk oven vande ved at købe annoncer hos Den Korte Avis«.



Magen til vrøvl skal man da lede længe efter, måske er det årsagen til, at dit indlæg ikke er bragt.



De bedste hilsner samt et ønske om en god jul til alle



Erik Mortensen



Kybehuse 153,



Vile,



7870 Roslev



P.S.: Et eksempel på en nyhed, der måske ikke vil blive bragt i de »frelste« dagblade herhjemme, kan være, at et land som mange gerne vil have ind i EU, nemlig Tyrkiet, har meddelt et gymnasium, at de straks skal ophøre med at beskæftige sig med juleskikke og den kristne fest i form af omtale skolearbejde og sang.

