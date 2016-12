Fortsat permanent grænsekontrol

I politik skal man sjældent regne med at indkassere indrømmelser fra politiske modstandere. Derfor er jeg heller ikke overrasket over at læse mange ihærdige forsøg fra JA-siden, på at Europol-aftalen til at ligne et nederlag for DF, selv om den er alt andet end det.



Det er hovedsageligt Schengen-medlemskabet. Indrømmet, jeg havde gerne stået uden for Schengen-samarbejdet, og jeg og Dansk Folkeparti vil fortsat kæmpe for permanent grænsekontrol. Det er uforståeligt, hvordan bevarelse af den nuværende situation samtidig kan være en politisk indrømmelse for DF?



Schengen-samarbejdet forbliver på et mellemstatsligt niveau for dansk vedkommende, akkurat som i dag, og dermed er en afgørelse om permanent grænsekontrol stadig op til et flertal i folketinget at afgøre. Ydermere sikrede danskerne sidste år i december, at vi også fastholder suveræniteten over rets- og indvandrerpolitikken.



Så, når jeg ser JA-sidens hån og spot, trækker jeg blot på smilebåndet, forholder mig til ovenstående - og konstaterer i mit stille sind, at aftalen om Europol er god Danmark.



Anders Vistisen,



medlem af Europaparlamentet (DF),



Bøgevænget 2c,



7400 Herning

