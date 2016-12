Køber jord til byggeri: Firma investerer stort i Skive

Maskinforretningen J. Hundahl med hovedsæde i Thisted flytter om cirka et års tid sin afdeling i Skive fra Brårupgade til Hesselbjergvej, der ligger langs Herningvej i Skive.



Her køber virksomheden 16.000 kvadratmeter jord af Skive Kommune, som dermed får taget hul på salget af erhvervsjorden i området langs Herningvej, der ligger mellem Folmentoftvej og rundkørselen.



- Her får vi den største synlighed, vi kan få i Skive. Samtidig er det et sted, som vores kunder nemmest kan komme til fra alle sider af Skive, fortæller Erik Hundahl, medejer af J. Hundahl A/S.



Han bekræfter, at J. Hundahl med investeringen i Skive konsoliderer sig i byen. Han tør ikke nu sætte tal på investeringen, men den løber nok over 10 millioner kroner, jord og byggeri inklusive.



J. Hundahl har haft afdeling i Skive siden 2010, hvor virksomheden overtog den tidligere maskinforretning i Brårupgade C. P. Kolding.





