Gågade-butik skifter navn og ejer

Nørregades Varehus bliver til Varehuset Skive.



Femilet Inshop bliver til The Inshop.



Vibeke Arent bliver den nye ejer.



Ændringerne sker ved årsskiftet, når de nuværende ejere, Else og Peter Arent, overdrager forretningen til deres datter.



Både Else og Peter Arent vil dog fortsæt være i butikken. Det samme vil det nuværende personale, som ifølge Vibeke Arent har sagt ja tak til at fortsætte under det nye ejerskab.



Selve forretningens koncept fortsætter. Det er således kun navn og ejerskab, der ændres, understreger Vibeke Arent.



I 2005 flyttede Nørregades Varehus fra Nørregade til Adelgade. De seneste to år i Nørregade var bygningen revnet, efter en brand havde hærget området.



Med flytningen til Adelgade fik butikken en ny og mere tidssvarende facade. Samtidig blev der mindre plads, men lokalerne vare lysere i forhold til de tidligere i Nørregade.



Flytningen skete i det år, Nørregades Varehus fyldte 95 år. Fem år senere blev 100 års-jubilæet markeret i Adelgade.



Nørregades Varehus’ historie begyndte i 1910, da københavneren Bernhard Fogh i Korsbæk-stil åbnede varehuset i Nørregade. Fra begyndelsen var butikken en blandet manufakturhandel med alt fra metervarer og sytråd til bukser og undertøj.



46 år senere solgte Bernhard Fogh forretningen til Volmer Arent, som allerede på det tidspunkt havde en lang karriere i forretningen.



Det var i 1956, og Arent markerede sin overtagelse i stor stil med tilbud på alt fra strømper og strikkepinde til lommetørklæder og gardinstof.



I 1965 kom en af de indtil 1. januar 2017 ejere ind i billedet. Det skete, da Arent søn, Peter, blev ansat. Og 20 år senere overtog han sammen med sin hustru, Else, forretningen. joan

