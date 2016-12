Sikkerheden efter terror i Tyskland

Jagten er for alvor gået ind på en terrormistænkt tuneser, Anis Amri, efter den blodige terrorhandling i Berlin mandag aften. Han er afvist asylsøger med forbindelse til islamistiske kredse, og forløbet vil - velbegrundet - sætte fokus på både sikkerhed og asyl- og udlændingepolitik i det tyske samfund - og debatten vil brede sig til det øvrige Europa.



2016 blev igen et år med modbydelig terror fra islamistiske kredse, der vil angribe vestlige kerneværdier og skabe frygt. Det er aldeles åbenlyst, at den alvorligste terrortrussel hverken kommer fra den politiske højrefløj eller venstrefløj men fra islamistiske grupperinger og enkeltpersoner. Islamisk Stat har allerede taget ansvaret for mandagens terror, og den efterlyste tuneser havde forbindelse til islamister.



Tyske medier har - med kilder i politiet og hos andre myndigheder - tegnet et billede af Anis Amri, og sikkerhedsmæssigt er det dybt bekymrende, hvad der tegner sig.



Anis Amri kom angiveligt til Italien i 2011, hvor han sad fængslet i flere år for at have brændt en skole ned. Han kom videre til Tyskland, søgte asyl men fik det ikke. Det er også kommet frem, at han i flere måneder har været overvåget som en sikkerhedsrisiko. Han handlede med stoffer og var involveret i et barslagsmål, og han har boet hos kendte islamister.



Tyskland ville gerne have sendt ham hjem, men der manglede angiveligt gyldige identitetspapirer, og Tunesien havde længe betvivlet, at Anis Amri var tunesisk statsborger. Efter sigende kom de nødvendige papirer onsdag fra Tunesien - for sent.



Bekymrende er det også, at den nu efterlyste og terrormistænkte tuneser i et par måneder har været fri for overvågning - selv om han altså tidligere er blevet vurderet som en sikkerhedsrisiko.



Fra alle sider tales om, borgerne skal fortsætte hverdagslivet og ikke lade sig gribe af angst, og det er sandt, for fredelige borgere skal ikke bøje sig for terroristernes dagsorden. Samtidig må det bekymre, når den seriøse tyske avis, Süddeutsche Zeitung, beretter, at Anis Amri er ét navn på en liste med over 500 navne på såkaldt radikaliserede islamister i Tyskland. 500!



Det vidner om udfordringen for Tyskland og Europa, og det vidner også om, at integrationen er slået fejl, og at Tyskland og Europa modtager flere migranter, asylsøgere og flygtninge end man kan magte - også sikkerhedsmæssigt.



Der er jo også noget galt, når f.eks. Anis Amri først kan komme til Italien - og angiveligt blive idømt fængselsstraf - hvorefter han frit kan rejse til Tyskland og søge asyl. Og da han så fik nej til asyl, blev han alligevel ikke sendt hjem til Tunesien.



Europas ledere vil ikke indrømme det, men der tegner sig et klart billede af en ukontrolleret indvandring, som medfører en ekstra sikkerhedsrisiko. EU har ladet de ydre grænser falde, og omfanget af illegal indvandring er formentlig også højt. Aftalen med Tyrkiet er tvivlsom, og der bliver brug for en erkendelse af, at EU skal have en helt ny udlændingepolitik, hvor der blandt andet sættes en stopper for menneskesmuglernes farlige sejlads, satses på hjælp i nærområder i Mellemøsten og Afrika, opbygges ordentlige lejre med uddannelse m.v og skabes et system, hvor EU-lande så fra lejre kan modtage et kontrolleret antal flygtninge.



Ansvarlige partier må gå i spidsen for en sådan omlægning, så yderliggående kræfter på fløjene ikke får held til at sætte dagsordenen. Befolkningen må med rette forvente handling og erkendelse af, at udlændingepolitikken i Europa i vidt omfang har været forfejlet.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her