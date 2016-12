Regeringen sparer på ungdomsuddannelser i Vestjylland

Gode ungdomsuddannelser udgør fundamentet i vores samfund og vores børns fremtid. Det var der indtil for ganske nylig enighed om blandt Folketingets partier. Det ændrede sig imidlertid, da Løkke-regeringen kom til og besluttede, at ungdomsuddannelserne hvert år skal spare millioner af kr.



Det kommer ungdomsuddannelserne i Vestjylland også til at lide under. Skive Gymnasium og HF skal eksempelvis spare 19,5 millioner frem til 2020. Konsekvensen bliver, at der skal fyres undervisere, og at kvaliteten af uddannelsen bliver dårligere. Det gælder for ungdomsuddannelserne i hele Vestjylland.



De store besparelser på vores ungdomsuddannelser ændrer sig desværre ikke med den nye regering. Tværtimod kunne noget tyde på, at der ikke er sat punktum for besparelser endnu. Regeringens partier ser nemlig gerne lavere vækst i den offentlige sektor samt SU-besparelser på mindst 20 procent. Det er en skæv prioritering, hvis I spørger mig.



Konsekvenserne af regeringens politik ser vi allerede nu. Der fyres undervisere i hele Danmark. Dygtige undervisere er en del af forudsætningen for dygtige elever, og derfor er det også frustrerende at se, hvordan regeringen skærer i det, som er altafgørende for, at Danmark kan klare sig i den hårde globale konkurrence om job og vækst.



Løkke har sagt, at vi har fået en regering, som går forlæns ind i fremtiden. For mig virker det nu mere som om, at vi har fået en regering, som går ind i fremtiden med bind for øjnene. En regering som ikke kan se, at uddannelse er en investering frem for en ligegyldig udgift, som vi kan spare væk for at finansiere topskattelettelser.



Annette Lind, MF (S),



undervisningsordfører



og beredskabsordfører,



Christiansborg,



1240 København K

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her