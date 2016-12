Stor donation får Skive Theater op i spillestedernes superliga

To millioner kroner.



Så mange penge har Spar Vest Fonden netop givet Skive Theater til forbedringer, der skal løfte stedet op i spillestedernes superliga hvad angår faciliteter, akustik og lydanlæg.



En af de største forbedringer bliver en helt ny akustisk regulering af salen.



Det fortæller forpagteren af Skive Theater, Knud Bjerre, Skive.



I dag bruges forstærkning i form af mikrofoner og højttalere til alle arrangementer.



- Derfor er der behov for nogle bløde overflader, der kan absorbere lyden, og det får vi nu lavet. Det har været vigtigt for os, at disse forbedringer bliver så visuelt usynlige som muligt, for vi ønsker at bevare Skive Theaters smukke udtryk. Det er heldigvis også Spar Vest Fondens ønske, og derfor har vi fået midler til at lave den pæneste, men også dyreste løsning, lyder det fra Knud Bjerre.



Også gulvet i foyeren bliver renoveret og gulvet i salen bliver skiftet helt ud.



- Prøv at høre, hvordan det knirker. Trægulvet er så tyndslidt, at det ikke kan slibes mere, og vi får nu mulighed for at udskifte hele gulvet inklusive den underliggende konstruktion. Samtidig vil der blive isoleret under gulvet for at forbedre akustikken, forklarer Knud Bjerre.



Han fastslår, at han og hustruen Lone Fly Bjerre er »utrolig taknemmelige« for donationen fra Spar Vest Fonden til byens smukke teater.

