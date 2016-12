Entreprenør drømmer om at bygge to højhuse på 11 etager

Entreprenør Kaj Ove Madsen, Skive, er klar til at investere i Big Blue Skive 2040-området.



Næste år flytter J. Hundahls maskinforretning fra Brårupgade i Skive til nyt Skive-domicil ved Herningvej. Kaj Ove Madsen ejer ejendommen, der strækker sig mellem Brårupgade og Skive Å. Den skal blandt andet bruges til boliger ved åen, når den bliver ledig.



- Jeg drømmer om at bygge et par huse på 11 etager, hvor beboerne får udsigt til Skive Fjord allerede fra tredje etage, fortæller Kaj Ove Madsen.



Han er for tiden ved at bygge boliger på hjørnet af Asylgade og Vestergade i Skive. De er klar til brug næste sommer, hvorefter Kaj Ove Madsen vil gå i gang med at se på mulighederne for ejendommen mellem Skive Å og Brårupgade. J. Hundahl flytter til Herningvej om et år tid.



Kaj Ove Madsens ønske om at investere i boliger ved Skive Å spiller fint sammen med Skive Kommunes arbejde med at udvikle den højt profilerede vision Big Blue Skive 2040.



Den har Skive Byråd lige godkendt en strategi for. Den kritiserede SF - og stemte for.



- Valgflæsk, lød dommen over SF fra Dansk Folkeparti.





