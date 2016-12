Rørt Solveig mødte sine redningskvinder

Der var tårer og kram, da Solveig Pedersen onsdag aften fik besøg af de to kvinder, der for tre uger siden hjalp hende, da hun faldt om med en hjernesvulst i Sallinggade.



»Jeg har tænkt så meget på jer«, lød det fra Solveig Pedersen, da hun åbnede døren og bød 21-årige Emma Christensen og 24-årige Pernille Kuhlmann Bach indenfor.



Det var første gang, at Solveig Pedersen fik sat ansigter på dem, der hjalp hende, mens hun lå med kraftige kramper midt ude på vejen.



Hun har eftersøgt dem gennem både Facebook og en artikel i Folkebladet, så hun kunne få lov at sige ordentlig tak.



- Min største bekymring har hele tiden været de her kvinder. Det har helt sikkert ikke været rart at se mig sådan, og den omsorg, de har vist, betyder bare så meget for mig, siger Solveig Pedersen.



Også Emma Christensen og Pernille Kuhlmann Bach var glade for gensynet med Solveig Pedersen.



- Vi har tænkt meget på hende, og vi ville gerne have en god slutning på det hele, og det har vi fået nu, da hun er okay, lyder det fra de to kvinder, der - ligesom Solveig Pedersen - bor i Sallinggade.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: