Kørekortet inddraget: Sallingbo blæste alkometret op på 1,74

En 49-årig mand fra Rødding blæste i første omgang alkometret op på 1,74 efter, at han var blevet stoppet i bil på Vestergade i Balling. Man må ikke køre bil, hvis promillen er over 0,5.



Han kom til at puste i alkometer en gang til lidt senere, og der viste promillen 1,56.



Den 49-årige blev anholdt og fik taget en blodprøve, så promillen kan fastlægges nøjagtig.



- Men den var så høj, at vi valgte administrativt at inddrage kørekortet med det samme, fortæller politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: