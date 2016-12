Ejeren af en mellemstor brun hund, en 38-årig kvinde, er blevet sigtet for at have overtrådt hundeloven efter en episode mandag, hvor hunden havde bidt en 82-årig kvinde.



På baggrund af blandt andet Skive Folkeblads omtale af sagen onsdag har politiet fået flere henvendelser om sagen, og det førte så til, at politiet onsdag kunne sigte den 38-årige kvinde.



Den 82-årige kvinde fra Skive fik ved episoden i Sallinggade mandag flænset sit tøj og en ikke særlig dyb, men 10 centimeter lang flænge i underarmen.



Et par kom gående med både den hund og en anden, og efter episoden stak hundeejerne af uden at henvende sig til den kvinde, der var blevet bidt.



Havde ikke tid Ifølge politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive har den 38-årige kvinde med hunden forklaret til politiet, at hun ikke havde tid til at henvende sig til den 82-årige, fordi hun selv skulle på hospitalet.



Den 82-årige kvinde blev bidt af en mellemstor brun hund. Kvinden med hunden var i selskab med en mand i samme aldersgruppe, der førte en mellemstor sort hund.



Ifølge den 82-årige kvinde har hun tidligere set parret med de to hunde i området omkring Sallinggade i Skive.



Lars Mikkelsen oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til, hvad der eventuelt skal ske med hunden. Der har været eksempler på, at bidske hunde er blevet krævet aflivet.



- Men at det er sket, betyder ikke, at det sker her. Vi er ikke nået så langt med sagen, at vi har forholdt os til det, og i første omgang har vi derfor bare sigtet kvinden for at have overtrådt hundeloven, siger Lars Mikkelsen.



Da hunden ikke er forsikret, kan det gå hen og blive en bekostelig affære.



Thue Grum-Schwensen