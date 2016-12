Litauer anholdt på p-plads: Udvist i seks år

En 36-årig litauer blev onsdag ved Retten i Viborg dømt skyldig i hæleri af tyvekoster fra Skive og udvist af landet.



Den 36-årige mand blev anholdt på parkeringspladsen ved Dagli’ Brugsen i Rødding den 10. november. Manden var kørende i en engelsk indregistreret bil, og politiet stoppede ham ved en rutinemæssig kontrol.



Bilen var fyldt godt op med diverse effekter, som politiet mistænkte at være tyvekoster. Det oplyser anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ulrick Junge.



Derfor blev manden anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.



Genstandene i bilen viste sig at stamme fra et indbrud i en villa i Skive og et indbrud i en bil i Struer. Begge tyverier er sket omkring den 6. november.



I bilen var der også en del andre genstande, som politiet endnu ikke har fundet ejerne til.



Politiet havde ikke beviser for, at det var den 36-årige, der havde begået indbruddene. For hæleri og besiddelse af tyvekoster blev litaueren udover udvisning idømt 60 dages fængsel og konfiskation af bilen.



Anklager i sagen, Ulrick Junge, er tilfreds med dommen, selvom også der var rejst tiltale om indbrud.



Politiet havde ikke nogen konkrete beviser for, at han skulle have begået indbruddene, så det er fuldt acceptabelt, at det er hæleri, han bliver dømt for, siger Ulrick Junge.



Den 36-årige litauer har fået indrejseforbud til Danmark i seks år.



- Det vil medføre øjeblikkelig fængselsstraf, hvis han bryder dette indrejseforbud, siger Ulrick Junge.

