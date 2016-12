Knokler for skøjtebanen: Vejret er en joker

Hvis de resterende fryseelementer leveres, som leverandøren lover. Hvis vejret vil lade være med at drille. Og hvis alt andet går godt, så er der en mulighed for, at 1. juledag bliver dagen for sæsondebut for skøjtebanen på Posthustorvet.



Selvom alt indtil da går vel, så vil banen i første omgang blive en anelse mindre. Der er tale om to meter i bredden.



- Seneste melding fra leverandøren er, at der er 40 fryseelementer på vej til Posthustorvet, og at de monteres, mens chaufføren returnerer efter 40 elementer mere, som den polske fabrik arbejder i døgndrift på. Leverandøren fortæller, at de polske arbejder sover lidt på fabrikken og arbejder så videre, siger teamleder hos Skive Kommune Michael Pedersen.



De seneste oplysninger, han har fået, er, at de 40 elementer vil blive leveret fredag morgen/formiddag.



- Polakkerne fortsætter med at svejse paneler, mens chaufføren kører frem og tilbage, tilføjer Michael Pedersen.



Han fortæller, at de polske arbejdere ifølge leverandøren ikke holder juleaften:



- Så højtideligheden udsætter ikke montagen, konstaterer Michael Pedersen.



Men det for årstiden lune vejr er en joker i mandskabets kamp for at få etableret skøjtebanen, som er flere uger forsinket, understreger Michael Pedersen.



- Juledag og 1. juledag er der varslet fem til otte graders varme og regnvejr, som er næsten det værste. Samtidig er der varsel om kraftig blæst, og så skal vi bruge mange flere kræfter og mere tid, siger Michael Pedersen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: