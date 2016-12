Klar til kamp om taxakunderne

Skive Minibusser og Taxi er klar til at kaste flere taxier ud på markedet, hvis taxilovgivningen i et eller andet omfang, så der bliver større muligheder for konkurrence.



- Vi er klar, og selv om regeringens nuværende forslag måske ikke går igennem, er der flertal for en liberalisering. Hvis loven ændres, så der blandt andet kan konkurreres på tværs af geografi, åbner vi et kørselskontor i Skive og sender flere vogne på gaden, siger firmaets indehaver Tommy Christensen.



Selv om han ønsker øget konkurrence, er han ikke tilhænger af, at alle bare skal have lov til at køre taxa. Krav om erhvervs/taxa-kørekort og ordentlige arbejdsforhold bør fastholdes - også af hensyn til kundernes sikkerhed.



- Vi skal konkurrere på lige vilkår. Jeg er helt sikker på, at vi blandt andet kan være med til at sikre bedre service, siger Tommy Christensen.



Lokalt side 3





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: