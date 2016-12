Peder Chr. Kirkegaard er klar til fire år mere

Han har spekuleret længe over, men nu er det ganske vist:



Peder Christian Kirkegaard er klar til at tage en tørn mere som spidskandidat for Venstre.



»Har i dag meddelt Venstres formand Kenneth Enggrob, at jeg med glæde og stor ydmyghed har taget imod opfordringen fra Venstres bestyrelse og byrådsgruppe til at opstille som kandidat til posten som spidskandidat/borgmesterkandidat,« skriver borgmesteren på Facebook og fortsætter:



»Efter grundige overvejelser og et ligeledes grundigt helbredstjek, som heldigvis så meget positivt ud, er jeg klar til at levere den 100% indsats for Skive Kommune, som både organisationen og borgerne fortjener.«



Venstre vælger formelt sin borgmesterkandidat ved et opstillingsmøde, der 3. januar 2017.



»Det er nu op til Venstres medlemmer på opstillingsmødet, at vurdere om jeg er den rette til at stå i spidsen til det kommende byrådsvalg den 21. november 2017,« skriver Peder Christian Kirkegaard.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: