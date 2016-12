Skive-sprinter skifter til Sparta i København

Det bliver Danmarks stærkeste atletikklub, Sparta i København, der fremover får glæde af lokale Morten Dalgaard Madsens sprinter-evner.



Den 21-årige danske sprintermester fra Skive AM er af uddannelsesmæssige grunde ved at flytte til Sjælland, og 5. januar 2017 tager han fat på en pilot-uddannelse med base i Tune/Roskilde.



- Samtidigt har han besluttet, at han hans atletik-mæssige tidsforbrug skal finde sted i Sparta.



- De har i flere omgange forhørt sig om mulighederne hos mig - og nok er der afstand mellem Roskilde og København, og jeg vil ikke komme dagligt i klubben, men nu må vi se, hvad der kan lade sig gøre.



Uddannelsen gør i løbet af to år Morten Dalgaard Madsen til »kommerciel pilot« - og mere uddannelse skal kobles på, inden han er parat til store passager-maskiner.



- Det er min drømmeuddannelse, og jeg glæder mig, og det er da muligt, at atletikken vil blive prioriteret ned, men jeg håber, der bliver tid til begge dele, siger han.



Morten Dalgaard Madsen er vokset op i Skals, men er kommet i Skive AM i seks år, hvor ikke mindst farfar Erik Dalgaard har været hans træner sammen med Hans Henrik Aackmann.



- Det bliver da et barsk farvel. Skive AM har betydet utroligt meget for mig, og jeg har jo dagligt arbejdet og grinet sammen med min farfar. Det bliver et savn - og jeg skal vist på en lille køretur her i julen og sige farvel til alle dem, der har betydet noget for mig i klubben, og det er mange, siger han.



Morten Dalgaard Madsen har fået et kollegieværelse i Roskilde, det jordiske gods er flyttet østpå, og efter nytår følger han selv efter.

