Er det vores ansvar?

I en tid der byder på forfærdenlige hændelser, hvor kun en minoritet af konflikterne ser dagens lys, rettes vores del af verdens blikke, stift mod terrorhandlinger i Europa, og ikke mindst den igangværende konflikt, der udspiller sig i Aleppo. En konflikt der på alle mulige måder synes uoverskuelig, og til dels uløselig, dog diskuteres det kraftigt, hvad vi skal gøre, for at standse den, krise der udspiller sig til at være 3. verdenskrig. Nogle mener at mere militær oprustning er svaret, andre er fokuserede på at hjælpe de mennesker der lider under krigen, og så er der dem der mener at vi bør holde os helt udenfor.



Problemet er bare at Danmark allerede er en central aktør i krisen. Flere gange har vi, under koalitionen deltaget i luftangreb, rettet mod Islamisk Stat, for ikke at nævne »svipseren«, hvor vi fejlagtigt bombede syriske regeringstropper. En handling der af Statsministeren blev betegnet som »beklagelig«.



Disse angreb har direkte bidraget til destabilisering i Mellemøsten. Det er et faktum, at danske bomber har, været en direkte årsag til, at mange mennesker har, mistet både deres liv og hjem. At vi har, en tilgang til de mennesker som vi har sendt på flugt som er helt forrykt, og en Udenrigs- og integrationsminister, som tydeligvis har glemt at titlen også indebærer »integration«, samt et parti, som flere gange har været på kant med menneskerettighederne i deres udtalelser, som hele nationen marcherer i takt med, har i forvejen en ekstremt skadende effekt på vores medmenneskelige udsyn, men selv de som ikke vil vedkende sig deres del af ansvaret, ved at åbne op for grænserne, og give muligheder, fremfor begrænsninger, har i flere år udtalt sig om vigtigheden af at hjælpe i nærområderne.



Det er pudsigt nok, de samme aktører som i dag ikke længere ønsker at tage del i ansvaret, når det kommer til Aleppo, og det er med den begrundelse at hvis Assad vinder krigen, så sidder han som leder, uanset om vi vil det eller ej. Tilbage står man med en fornemmelse, af at det eneste incitament vi har haft for at deltage i bombardementer af Mellemøsten, har været at afsætte diktatorer, for at indføre demokrati. Hele koalitionen har gjort klar til kamp i demokratiets navn. Problemet med kampen i demokratiets navn, er at vi prøver at indføre demokrati, med alt hvad demokratiet blev grundlagt for at bekæmpe, nemlig krig og ødelæggelse.



På den ene side har befolkningen en diktator, som undertrykker dem på det groveste, og på den anden side har de koalitionen, som smider bomber ned over deres huse. Det synes som en fremtid uden håb, hvorfor flere og flere vælger den sidste vej, som ønsker at kæmpe mod begge parter, nemlig radikaliseringen.



Koalitionen, herunder Danmark, har handlet amatøragtigt under hele krisen, og været en direkte årsag til stigende radikalisering i Mellemøsten, men vi vil hellere proppe problemerne ned i en jule-sok, og fylde maverne med flæskesteg. For det er jo Dansk. Danskhed er fejlagtigt, og med mangel på intelligens blevet et spørgsmål om hvad vi skal have med på madpakken, hvem der må bade i hvilke svømmehaller, og hvordan man skal gå klædt i det offentlige rum.



Hvor vover I at tage patent på et ord man burde være stolt af, et ord der burde forbinde os med frihed og retten til at være som vi er?



Lad os nu hjælpe de mennesker der er uskyldige i den her krise, også selv om de ikke har lyst hår og blå øjne.



Ja, det er OGSÅ vores ansvar!



Jens Erik Soltau,



Borgen 6,



7860 Spøttrup

