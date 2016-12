Er Danmark gniernes land?

Den nuværende VLAK-regerings emsige spareiver på kontanthjælpen går bl.a. ud over enlige mødre, der ifølge beregninger får 2300 kr. mindre om måneden. Og en enlig mor med fire børn skal klare sig med 4300 kr. mindre pr. måned. Altsammen ifølge Avisen.dk



Er det ikke at gå i for små sko? Især når man sammenholder det med, at regeringens hovedintention er at give skattelettelser til de velbjærgede.



Som kontrast til regeringens noget indsnævrede politik kan man sætte Jyske Lovs storslåede fortale op. Loven, der er fra 1241, viser et afbalanceret, helstøbt syn på samfundets forskellige dele.



Der siges bl.a. : »Med lov skal land bygges«



...«Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest.«



...Og »Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet.«



Her I 2016 ser det ud til, at VLAK-regeringen med nutidens lov bruger den omvendte logik. Det Jyske Lov ville undgå, en uretfærdig fordeling af goderne, vil regeringen realisere med emsige besparelser I bunden af samfundet og skattelettelser i toppen.



Er det afbalanceret? Er det rimeligt? Er det humant?



Venlig hilsen



Poul Riis Jensen,



Mogenstrupvej 6,



7870 Roslev

