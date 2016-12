Terrorismens endelige mål?

Terrorens mål er ikke enkelte menneskes liv. Om den dræber fem eller 1500 er uden betydning for terroristen, for det er ikke det endelige mål - men et middel.



Målet er i virkeligheden mere raffineret. Gennem angst og frygt reagerer de vestlige demokratier med indskrænkning af ytringsfriheden, isolation og etablerer overvågning og giver grobund for totalitære styreformer. Vi kan risikere, at vi bliver vores egne bødler.



Målet er at splitter vestlige demokratier og ødelægge de værdier, som er bygget op gennem generationer.



Vi har formentlig kun set begyndelsen. Det er demokratiernes største udfordring.



Med venlige hilsner



Tapio Juhl,



Lykken 5,



7860 Spøttrup

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her