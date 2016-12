Bro efterlyses

Mon ikke snart tiden er moden til at få en status på arbejdet med at få den meget omtalte bro, der i mange år har forbundet Liebes Plantage med Dalgas Plantage, genetableret.



Det nærmer sig et år siden, at de 543 underskrifter blev afleveret. Der var fine artikler i VSF i den anledning, hvor borgmesteren satte i udsigt, at den sag ville han sørge for blev ordnet hurtigt - jeg husker vendingen »helst inden vinterferien«.



Pressen er jo borgernes vagthund, så der er mange, der har udtrykt undren over, at der ikke har været skrevet noget i avisen om sagen.



Borgernes engagement er jo en vigtig brik i et demokrati, og at negligere så mange borgeres ytren sig, er ganske enkelt arrogant. Rygterne går om demokratiets fald, jagtkammerateri og vennetjenester osv.



Jeg så, at en sallingbo havde et læserbrev i VSF for nylig. Det er efterhånden ikke så vigtigt, hvad sagen drejer sig om, det er selve processen med, at kommunen (borgmesteren) ikke har givet et svar til de borgere, der i demokratiets navn har ytret sig. Kun tavshed men hvorfor? Det handler om respekt - eller mangel derpå - og så bare om det kan lade sig gøre at genetablere broen eller ikke og så selvfølgelig hvorfor, hvis det ikke kan lade sig gøre.



De bedste hilsner med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!



Lea Flarup,



Fyrrevænget 1,



7850 Stoholm

