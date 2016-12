Stor lønstigning på vej til byrådsmedlemmer

Byrådspolitikerne i Skive Kommune er godt på vej til at give sig selv en klækkelig lønforhøjelse i form af forhøjede vederlag, som det hedder i kommunalt sprog.



I januar skal byrådet tage stilling til, om vederlaget til udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og viceborgmestre skal følge procentsatsen for borgmesteren, der til januar får en lønstigning på 31,4 procent.



Og alle partier er som udgangspunkt for, at lønnen for udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd følger borgmesterens.



- I Venstre synes vi, at det er helt i orden. Der er ingen af os, der føler, vi får for meget for at sidde i udvalgene nu. Og skal man som udvalgsformand gøre sit job ordentligt, så kan man ikke have et fuldtidsarbejde ved siden af, siger Arne Spicer Lindgren, Glyngøre, der er gruppeformand for Venstre.



Og han bliver bakket op af både Anders Bøge fra SF, Ditte Staun fra De Radikale, Preben Andersen fra DF og Peder Christensen fra Socialdemokratiet.



- Vederlaget for udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er ikke blevet ændret i mange år, og jeg synes, det er for lidt, man får nu, siger Peder Christensen.



Ifølge Peder Christensen vil det koste Skive Kommune godt 700.000 kroner om året, hvis byrådet vælger at følge borgmesterens lønstigning, som er bestemt af Folketinget.



Byrådsmedlemmers grundvederlag, ca. 89.000 kroner årligt, bliver ikke berørt af den nye lov.





