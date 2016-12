»Frygt ikke« - glædelig jul!

Det var ikke tilfældigt, at et julemarked var målet for mandagens terrorangreb i Berlin.



Efterretningstjenester havde advaret om, at julen og kristne symboler nu var på islamisternes liste over terrormål, og senest er det kommet frem, at flere andre terrorplaner op mod jul er blevet forhindret - i Tyskland, Australien og andre steder.



I Berlin var der ekstra symbolik i, at angrebet på julemarkedet skete tæt på Gedächtniskirken. Terroristerne vil skabe frygt, og mønstret har samtidig været at ramme vestlige værdier: Vores frihed og livsglæde - og nu senest vores jul og juleglæde.



Mens ansvarlige politikere og myndigheder forhåbentlig vil finde svar på, hvordan sikkerheden kan øges og hvordan en helt ny europæisk integrations- og udlændingepolitik kan bremse en livsfarlig udvikling for kontinentets sammenhængskraft, kan vi som borgere både presse på for løsninger og samtidig bidrage ved ikke at opfylde terroris­ternes mål om at lamme os selv med frygt i sind.



Julemarkedet åbnede igen i Berlin, musikken spiller for længst igen i Paris, jøderne møder frem i synagogen i København, og i alle vestlige hovedstæder fastholdes livsglæden. Terrorister kan tage liv og sprede sorg, men de vil aldrig vinde, for vores vestlige værdier vil blive fastholdt og forsvaret. Og i kirker vil julens budskab blive forkyndt. »Frygt ikke« var som bekendt beskeden fra engle til markens hyrder. Glæden var født. Og enestående er det, at julebudskabet jo netop er, at der er lys, som mørket - og mørkets kræfter - ikke kan få bugt med.



»Frygt ikke«. Et stærkt og langtidsholdbart budskab, og i fyldte kirker vil budskabet om et barn, der blev født i Betlehem, minde os om glæden, lyset og fællesskabet. Den danske salmeskat er her et imponerende bidrag, og her kan igen tales om sammenhængskraft af dimensioner.



Salmerne er fortællingen om tro, håb, kærlighed - og fællesskabet. Og vi synger dem sammen i kirken - og når der hånd i hånd vandres rundt om træet. Små hænder i voksne og gamle hænder. Fællesskab. Ord, der skaber stemninger og sammenhold:



- Der er noget i luften



- Dejlig er jorden



- En rose så jeg skyde



- Julen har englelyd



- Et barn er født i Betlehem



- Det kimer nu til julefest



Og alle de andre, skønne, livskraftige salmer. Fyldt med nærvær, styrke, tro, trøst og livsåbenbaringer: »Dans, lille barn på moders skød, en dejlig dag er oprunden«, skriver f.eks. Ingemann i »Julen har bragt«, og Grundtvig har i »Velkommen igen Guds engle små« sans for, at julen forstærker alle følelser - også de svære - for tab af kære og mindet om dem. »Lad julesorgen slukkes«, forkyndte Grundtvig, og Hostrup har i »Julebudet til dem, der bygge« stærke ord om »Julebudet til dem, der græde/ det er vældet til evig glæde«.



Den rummelige danske folkekirke er en gave til danskerne. Den er der året rundt, er stadig rammen for de fleste om store begivenheder i livet, og her i julen vil budskabet blive en ekstra påmindelse om glæde, tro og værdier.



Midt i verden med alt for meget menneskeskabt ufred brager budskabet igennem om, at jorden jo er dejlig, og at et barn er født i Betlehem. Mørket taber. Lyset vinder.



Glædelig jul!



O.D.

