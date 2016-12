Glyngøre-julemand skal glæde 13 familier juleaften

59-årige Ib Olesen, Glyngøre, er en efterspurgt herre. Især juleaften, hvor 30 familier har spurgt, om han ikke vil kigge forbi.



Ib Olesen har nemlig tilbudt sig som julemand for en betaling på 200 kroner - penge, han straks giver videre til Julemærkefonden, som driver Julemærkehjemmene - og det tilbud vil rigtig mange gerne benytte sig af.



Men selvom Ib Olesen er julemanden, så har han endnu ikke fået kane med flyvende rensdyr til, så han har måttet afslå en del forespørgsler og nøjes med at besøge 13 familier på Skive-egnen i løbet af den 24. december.



- Jeg anede ikke, at det ville blive så omfattende. Jeg havde måske regnet med tre-fire stykker, så at der næsten kom 30 henvendelser, det væltede mig fuldstændig. På et tidspunkt efterlyste jeg faktisk også en assistent til at hjælpe mig, men det lykkedes ikke at finde en, siger Ib Olesen.



Hvis ikke Ib Olesen skulle drøne rundt og glæde en masse børn og børnefamilier juleaften, skulle han tilbringe den alene. Han er nemlig skilt og har valgt at samle sine børn den 23. december til en juleaften, og så lade den 24. december være lidt som alle andre aftener.



- Jeg snakkede med min yngste søn om det sidste år, og jeg kunne godt mærke, at han syntes, det var synd for mig, at jeg skulle sidde alene, men det er jo selvvalgt. Sidste år blev det bare ikke til noget med at være julemand, men så lavede jeg et opslag på Facebook og fik 200 kommentarer og likes, så der er rigtig mange, der bifalder det, siger han.



Ideen om, at pengene skulle gå til Julemærkefonden, kom helt naturligt. Ib Olesen har nemlig være julemærkeven i mange år, fordi han selv har været på julemærkehjem for 50 år siden: - Så nu var det pay-back-time og tid til at gøre noget for dem. Og så er det her en win-win-situation, siger han.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: