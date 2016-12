Bil udbrændte på Herningvej

En bilbrand skabte lille juleaftensdag kø på Herningvej ved Trandum.



En Opel Astra brød pludselig i brand, mens den kørte i sydgående retning på hovedvejen kort før klokken 12.



Øjenvidner beretter om to meter høje flammer fra den brændende bil, der skabte kø, fordi de efterfølgende bilister ikke turde passere den på kørebanen.



Bilen stod ikke til at redde.



»Den var fuldstændig omspændt af flammer, da vi kom derud,« oplyser vagthavende indsatsleder Per Jakobsen fra Nordvestjyllands Brandvæsen.



Han oplyser, at vejen var spærret af slukningsarbejdet »et øjeblik«, hvorefter trafikken blev genoptaget.

