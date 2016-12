Bil stjålet i Skive - blev fundet i Polen

En af de to biler, der den 11. april i år blev stjålet fra bilforhandler Bjarne Nielsen A/S på Elskjærbakken i Skive, er nu fundet igen.



Ikke lige rundt om hjørnet, for bilen er dukket op et ikke nærmere angivet sted i Polen, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Den stjålne bil, en Mazda 6 årgang 2014, bliver nu transporteret tilbage til Danmark.



Begge biler, der dengang blev stjålet, var af mærket Mazda, og de blev begge kørt væk på en lastbil, formoder politiet.



Den anden Mazda, der også er en Mazda 6 årgang 2014, er ikke fundet. I hvert fald ikke endnu.



Da forsikringsselskabet Tryg i mellemtiden har udbetalt forsikring for bilerne, er det i dag forsikringsselskabet, der ejer bilen, når den er kommet retur til Danmark.



Da bilerne blev stjålet var de begge udstillet udenfor forretningen.

