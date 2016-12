Russere ville købe 2000 tons kyllingefødder hos Thise Mejeri

2000 tons kyllingefødder.



Det troede et par russere, at de kunne købe, da de for nyligt troppede op på mejeriet i Thise nord for Skive.



Men de var blevet narret af et fup-firma med en engelsksproget hjemmeside.



Fup-firmaet havde brugt Thise Mejeris adresse og mejeriets tidligere momsnummer.



- Det er faktisk meget ubehageligt, at nogen misbruger os på den måde, fortæller økonomidirektør ved Thise Mejeri, Per Godsk til DR P4 Midt & Vest.



Sagen er meldt til politiet.



- Det er min formodning, at det er en udenlandsk bande, der står bag det her, siger Jørgen Lauridsen fra Central Efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi til DR P4 Midt & Vest.



De seneste to år har Midt- og Vestjyllands Politi haft to lignende fupsager i henholdsvis Skive og Viborg. Her drejede svindlen sig om bilhandel.



Politiet efterforsker sagen, men forventer, at der kan dukke flere fuppede kunder op på adressen i Thise, for fup-hjemmesiden kan ikke bare sådan lukkes.





