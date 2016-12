Rift om Danske Bank-bygning: Udlejer kan vælge og vrage

- Det går godt. Der er så mange interesserede, at det er et spørgsmål om, hvem vi vælger.



Interessen gælder Danske Bank-bygningen, og ordene kommer fra Knud Bjerre, der gennem selskabet Østergade Skive ApS er medejer af Danske Bank-bygningen i Torvegade.



De øvrige investorer bag selskabet er Jensen & Jensen Invest ApS samt Hans Peter Skov (HP Hvidevarer, red.). Og i øjeblikket er en rampe ved at blive etableret på den side af bygningen, der vender mod p-pladsen ved Torvegade, hvilket vil øge kapaciteten yderligere.



- Vi har besluttet os for at lave lejemålet helt færdigt, før vi går videre. Vi er så langt, at vi i januar finder ud af, hvad der skal ske. Vi har mange, som har henvendt sig om, at de gerne vil leje sig ind i bygningen, siger Knud Bjerre.



Knud Bjerre fortæller, at der i øjeblikket er tre til fire kædebutikker, som gerne vil leje sig ind i Danske Bank-bygningen. Generelt oplever han stigende interesse for flere lokaler i Skive:



- Der er en god efterspørgsel på centralt placerede lokaler i Skive Midtby. Der er ikke noget på vej i den gamle Spar Nord-bygning. Men Danske Bank-bygningens placering er folk virkelig begejstret for, siger Knud Bjerre.



For kort tid siden oplyste Danske Bank, at afdelingens administration bliver lagt sammen med Viborg-afdelingen, men at der fortsat vil være mødelokaler i Skive, så lokale kunder har mulighed for i nærområdet at få ansigt-til-ansigt rådgivning af deres respektive bankrådgiver.

