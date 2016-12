27 færinger holder jul på Hesthave

En færøsk familie på ikke færre end 27 medlemmer har lejet sig ind på feriecentret Hesthave ved Krejbjerg, hvor familiens tre generationer i disse dage fejrer julen sammen.



De første familiemedlemmer ankom 15. december, og 29. december er familien atter rejst hjem til Færøerne.



Familiens yngste er blot et halvt år, mens den ældste er bedstemor Ragnhild Rasmussen på 74 år.



Familien har ingen tilknytning til Skiveegnen, men synes bare, at egnen og herregården Hesthave er et »superdejligt sted«, som Pouline Mikkelsen formulerer det.



Hun er datter til Ragnhild Rasmussen og gift med Edvard Mikkelsen. Ægteparrets datter læser i København og for seks år siden ledte de efter et sted at holde jul for hele familien i Danmark.



Valget faldt på Hesthave.



- Første gang var vi her i 2010. Vi ledte på nettet, og så syntes vi, at det her så så hyggeligt ud, fortæller Pouline Mikkelsen.



Siden har de haft lyst til at vende tilbage, men først nu har det været muligt at samle hele familien til jul.



Når man tager væk og skal bo sammen i flere dage, hygger man og lærer hinanden bedre at kende, fætre og kusiner imellem, forklarer hun.



- Man er sammen på en anden måde, end hvis det bare var en fødselsdag.



Familien hygger med brætspil, laver julepynt sammen, går ture eller tager ind til byen.



- Skive er en dejlig, hyggelig by. Dér kan man gå i forretninger og få lidt af hvert, siger Pouline.



- Og bare heromkring, hvor man kan gå tur, det er også dejligt, tilføjer hun.



De snakker med personalet i brugsen i Balling, finder et sted med gløgg og æbleskiver eller tjekker et kræmmermarked ud.



I morgen fejres selve juleaften på traditionel vis:



- Vi har bestilt mad - and, flæskesteg og risalamand - fra Sallingsund Færgekro, fortæller Pouline Mikkelsen.



Og når der skal danses om juletræet, er de i hvert fald nok til en færøsk kædedans.

