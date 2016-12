Camilla og familien åbner dørene juleaften

Det er ikke alle, der har nogle at fejre juleaften med eller har ressourcerne til gøre noget ekstra ud af aftenen.



Derfor har 43-årige Camilla Lund og hendes familie, der tæller mand og tre børn, valgt at åbne deres hjem på Odinvej i Stoholm for andre juleaften.



- Juleaften kan være tung med en masse forventninger, der koster både penge og overskud, og det er ikke alle, der har det. Og det er meget svært at stå alene, siger Camilla Lund.



Camilla Lund ved, hvad det vil sige at mangle overskud i forhold til både penge og krop og sjæl.



I 2007 blev hun skilt fra sin eksmand, og derefter blev hun ramt af en depression.



Og da hendes egen familie boede langt væk fra Stoholm, følte hun sig meget alene med sine tre børn.



- Det var hårdt for mig i flere år. Jeg var alene med tre børn og havde ikke meget at gøre godt med. Jeg var for syg til at arbejde, og jeg måtte tigge hos venner og familie for at få økonomien til at hænge sammen, fortæller Camilla Lund.



Dengang var der nogle, der rakte hånden ud til Camilla Lund, og de er siden blevet hendes gode venner og bekendte.



Nu har Camilla Lund kæmpet sig tilbage på arbejdsmarkedet, og hun har fået overskuddet tilbage.



- Vi er ikke rige, men vi har nok til at dele. Og nu er det min tur til at give, lyder det fra Camilla Lund.



Camilla Lund skal fejre juleaften med sine børn, mand og hans forældre, men der er allerede en enlig mor med to børn fra Skive, der har taget kontakt til Camilla Lund.



- Vi har snakket sammen i telefon, og de kommer herud og spiser sammen med os juleaften. Det er så fedt, og jeg glæder mig helt vildt, siger Camilla Lund.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: