Den ene part i nattens ulykke i krydset ved Hjelmvej/Herningvej ved Hørkjærdam, er i kritisk tilstand, og er indlagt på Kommunehospitalet i Århus.



Det fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.



Den 20-årige, der kommer fra postnummer-område Spøttrup, kørte angiveligt ud fra Mogenstrup-siden uden at overholde sin vigepligt - og muligvis uden at have lys på sin bil.



Sydfra kom en 47-årig mandlig skibonit, og ramte inde i siden på den unge mands bil.



Den 47-årige slap ualmindeligt heldigt fra sammenstødet - mest plaget af lidt skrammer i ansigtet, ømme tommelfingre (af at holde fast i rattet) og et lidt hævet knæ, mens den langt hårdere ramte 20-årige sad fast med hovedet nedad i selen i sin bil, der lå med hjulene opad.



I løbet af 15-20 minutter kom der professionel hjælp til krydset, og situationen blev afklaret, men krydset blev spærret for nord-sydgående trafik i lang tid, mens man stadig kunne krydse vejen fra Sevel-siden og mod Mogenstrup - og omvendt.



Sker der yderligere i sagen vil Folkebladet opdatere...



Ole Tang