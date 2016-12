Barsk afslutning på juleaften

To mandlige bilister fik en særdeles barsk afslutning på deres juleaften meget præcis omkring kl. 24 i det såkaldte Hørkærdam-kryds 15 km syd for Skive ad Herningvej.



Her kom en mandlig bilist fra Skive kørende sydfra - på vej hjem, da en bil, der kom fra Mogenstrup-siden, muligvis uden lys, kørte frem for fuld stop og i følge skibonitten i høj fart.



De to biler kolliderede med et brag, der sendte skibonitten, der er i 40’erne, helt over i det hegn, der er om den tidligere tank-station.



Her hængte bilen på »højkant« i hegnet - efter at være rullet 30-35 m over græs-arealet.



Skibonitten slap med et flækket øjenbryn og var selv overrasket over, så »billigt« han var sluppet - med hjælp fra airbags og sikkerhedssele.



Værre gik det for den krydsende bil, som blev ført af en yngre mandlig bilist.



Den endte med bunden i vejret i vejens vestlige grøft, og med en bevidstløs fører hængende i selen - derfor med hovedet nedad.



Masser af biler samlede sig snart i krydset grundet den stoppede trafik, imens folk, der forsøgte at hjælpe, afventede de professionelle hjælperes ankomst.



Redningsfolk nåede frem små 20 minutter efter ulykken var sket, og en del af den »fangede« trafik, der skulle til Skive, blev ledt ind over Mogenstrup.

