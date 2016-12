65o »boksede« julen ind

Lidt færre end sidste år, men stadig væk flere end 600, mødte søndag op til juleboksning i Durup.



BK Nordsalling holdt på fornem vis liv i den gamle tradition, og de mange tilskuere fik 12 stort set godkendte kampe at glæde sig over.



I to af de tre sidste kampe var lokale helte i aktion - og først vandt Jens Kr. Kristensen i stævnets 10. kamp over Mads Larsen fra Korsør, og da Danny Jensen sluttede showet af med sejr i 12. og sidste kamp over Maher Khatib fra Korsør, så var succesen hjemme.



Øvrige lokale, der var i kamp, tabte - nemlig Rasmus Christensen fra BK Nordsalling, samt de to BK Limfjords-brødre Jeppe og Magnus Birk Overgaard.



Efter sidste kamp blev Jensen og Kristensen udpeget som bedste BKN-fighter og tekniker - her med formand Bo Futterup på fløjen.



Stor reportage i bladet tirsdag.

