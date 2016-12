Jesper H. bliver et år mere

Trods julehelligdage, så ligger tingene ikke brak i Skive IK.



Juleaftensdag blev således sportschef Jesper Larsen og midtbanespiller Jesper Henriksen enige om at forblive i hinandens fodboldmæssige selskab i endnu et år.



Henriksen havde efter tre og et halvt år i SIK kontraktudløb med nytåret, men nu har parterne indgået en ny aftale.



Mere i bladet 3. juledag.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: