Væltede træer, nedfaldne tagplader og løsrevne vinduer

Midt- og Vestjyllands Politi kunne mandag aften melde om en del væltede træer og masser af grene på vejbanerne som følge af stormen - blandt andet ved Aakjærsvej nær Breum og ved Tårupgård mellem Skive og Viborg er der væltet træer.



Politiet fraråder al udkørsel, indtil stormen løjer af i løbet af natten. Den ventes at kulminere inden midnat, men der vil stadig være risiko for kraftige vindstød i de første morgentimer.



Indsatsleder Jan Christensen, Skive, melder også om løsrevne vinduer ved Løve Apoteket ud mod Posthustorvet i Skive. Her har indsatslederen spærret af, og håndværkere tilkaldt for at forsøge at hindre yderligere skader. I Asylgade 2 Skive er der meldinger om, at tagplader er faldet af bygningen.



Havnefoged Niels Peter Olesen melder om den forventede høje vandstand i Skive Havn, som er under fuld kontrol. Vinden forventes at dreje i nordvest i løbet af natten. Det kan betyde, at vandstanden tirsdag morgen bliver højere end forvarslet i prognoserne, men havnefogeden meldte sig dog mandag aften »rimelig fortrøstningsfuld«.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af:Af: