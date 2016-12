Blæsten går frisk over Limfjordens vande her i juledagene, og det betyder, at der bliver presset ekstra vand ind i Limfjorden.



Vandstanden er derfor forhøjet i Limfjorden, særligt i den vestlige del af fjorden.



Ved middagstid blev den målt til 90 centimeter over normalen i Skive Havn, og det var nok til, at vandet så småt begyndte at trænge op på havneområdet i den sydlige ende af havnen.



Det viser billeder, som Marianne Krogh fra Skive har sendt til Skive Folkeblad efter en gåtur på havnen.



»Vandet står allerede så højt ved fiskehusene, at det snart løber ud på vejen,« skrev Marianne Krogh på Dagbladets Facebook-side omkring klokken 13.30, da vandstanden var 94 centimeter over normalen.



Vandstanden ventes at stige til 137 centimeter over den normale vandstand ved midnat.



DMI udsendte mandag klokken syv et varsel om »farligt vejr«, fordi stormen Urd til kan medføre vindstød af orkanstyrke.