VIDEO: Hund tager sig en tur på rutsjebane

Det er ikke hver dag, man ser en hund tage sig en tur ned ad rutsjebanerne på Skives legepladser.



Men som denne video viser, så fristede rutsjebanen på legepladsen ved Jeppe Aakjærsvej en lille hund, der havde set børnene tage samme tur.



Hunden, der er en mops ved navn Frida, som til daglig bor i Aarhusområdet, var på optagelsestidspunktet på familiebesøg i Skive.



Den var sammen med sin familie på legepladsen, hvor et af familiemedlemmerne optog videoen af hunden, som tydeligvis morer sig med at kure ned ad rutsjebanen.



Vi kunne ikke stå for den lille, rutsjende mops for på redaktionen og har derfor fået lov til at bringe videoen herunder.

