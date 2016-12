Stormen Urd er på vej - bliv inde i aften

Hvis du ikke absolut er nødt til at gå ud, så bliv hjemme 2. juledags aften og natten til tirsdag.



Sådan lyder rådet fra meteorologerne efter det seneste stormvarsel fra DMI, der melder om storm til stærk storm med vindstød af orkanstyrke i de nordlige dele af Jylland og på Bornholm.



Skiveegnen er omfattet af prognoserne. Dermed ser det ud til at aftenens og nattens storm bliver den voldsomste, der har ramt Skive i flere år.



Den sydlige halvdel af Jylland slipper med vindstød af stormstyrke.



Stormen vil også betyder forhøjet vandstand i Limfjorden.



Det er dog først og fremmest blæstens voldsomhed, der bekymrer DMI. Med vindstød af orkanstyrke mandag aften og først på natten vil vi næppe kunne undgå at vågne op til skader på bygninger.



De, der vågner tidligt, skal i øvrigt også passe på, når de begiver sig på arbejde. I de tidligere morgentimer frem mod kl. 7 tirsdag morgen vil der stadig være meget kraftige vindstød.

