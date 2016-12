Mette Bock kan og bør levere

- Der er for meget i det her land, som er statsejet.



Sådan lød det forleden fra den nye kulturminister Mette Bock (LA) i et interview med Jyllands-Posten, og det forstandige grundsyn er med til at skærpe forventningerne til, hvad hun som minister kan og bør levere af resultater.



Medieområdet er et godt eksempel. Og det er også et område, hvor der både i befolkningen og politisk er mulighed for at samle flertal for forandringer båret af sund fornuft og mindre statsejerskab.



Danmarks Radio er det oplagte eksempel. Der er en naturlig og velbegrundet forventning om lavere licens og en forventning om, at DR bør fokusere på bestemte områder og så overlade andet til private udbydere. DR3, P3 og DR-Ramasjang er eksempler på kanaler, som et statsmedie roligt kunne droppe. Og så må det også have en ende, at statsmediet DR forsøger sig med at udgive gratis avis på nettet - i unfair konkurrence med private nyhedsmedier. I forhold til TV2 er det Mette Bocks plan at »forberede en privatisering«, og det giver også god mening.



I forhold til TV2 er der imidlertid behov for en afklaring om, hvorvidt der er retssager, der spøger i horisonten, da det i givet fald vil gøre et salg umuligt, men det er også tid for en sådan afklaring.



Grundlæggende er det en misforståelse at gøre statslige medier massivt store og dominerende, og der er jo mange andre end disse, der dagligt bidrager til såkaldt public service stof i dækningen af det mangfoldige liv i Danmark. Det er faktisk heller ikke en spidskompetence for DR - tænk blot på hvor meget tummel det gav internt, da man varslede, at DR-sporten skal flyttes fra København til Aarhus. Igen blev DR’s hovedstads-fiksering pinligt understreget.



Mette Bock satser på et omfattende medieforlig med virkning fra 2018, og mediestøtten til dagblade og internet nyhedsmedier bliver også et element i forhandlingerne.



Her bør støtte til fortsat mangfoldighed i nyhedsbilledet være udgangspunktet. Og når EU har åbnet for momsfrihed for nyhedsabonnement på nettet, bør det også gennemføres her i landet. Der bør ikke være skat på det frie ord. Og det bør ikke underkendes. at ikke mindst dagblads-verdenen er med at skabe sammenhængskraft, nyhedsformidling, debat og engagement, som når langt bredere og dybere, end de statslige medier kan præstere.



Den nuværende mediestøtte er ikke gammel, og eventuelle ændringer skal være velovervejede. Det må i den forbindelse være af selvstændig værdi at sikre størst mulig mangfoldighed også i private mediers ejerskab, så ejerkoncentration ikke tilskyndes yderligere.



Politisk vil kulturminister Mette Bock formentlig have et ganske stærkt udgangspunkt før medieforhandlingerne. De tre regeringspartier udtrykker enighed om de store linjer i regeringsgrundlaget, og Dansk Folkeparti ønsker, at DR-licensen sænkes med fem procent om året - fem år i træk.



Mette Bock vil forsøge et bredere forligsgrundlag, og de radikale, Socialdemokratiet og SF bør også have forståelse for, at tiden er til at finde en balance, hvor DR’s volumensyge bremses, licensen sænkes, statslige medier nedtones og private medier sikres grundlag og rammevilkår, der gør det muligt at give befolkningen en stærk og mangfoldig dækning lokalt, regionalt, nationalt og globalt.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her