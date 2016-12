Alle taler om det

Alle taler om det, ingen gør noget ved det.



Det er ikke kun vejret, men også den store offentlige administration, der er mere end tredoblet i min tid. En stor offentlig administration, gør også livet besværlig for os almindelige borgere. Alle klager over hvor meget tid de bruger på »Papirnusseriet«. Her et par eksempler:



Jeg modtog et brev om, at jeg skulle have fornyet våbentilladelsen til den ene af mine jagtrifler. Nu var politiet jo blevet moderniseret, så der var ingen girokort med brevet, nej jeg skulle gå ind på deres hjemmeside, hvor jeg skulle finde frem til våbentilladelser og betale der. Efter have læst en del sider fandt jeg siden.



Jeg skulle så åbne min side med NemID, derefter skulle jeg udfylde en formular.



De skulle have en masse oplysninger om riflen, oplysninger som de fik da den blev oprettet første gang. Jeg tænkte, at grunden til, at de skulle have oplysningerne igen, måtte være en kontrol.



Der skulle oplyses længe på løb, serie nummer og flere andre ting der gjorde, at jeg skulle have riflen ud af våbenskabet, serienummer var lidt besværlig, fordi der på våbnet var flere numre, nå det blev gjort.



Jeg var lidt usikker på hvilken af de to rifler jeg havde de skulle have, men var stolt af jeg gættede rigtig. Efter at have udfyldt skemaet kom jeg til en samtykkeerklæring som skulle printes ud og udfyldes, hvorefter den igen skulle scannes ind, det gjorde jeg så. Nu kunne jeg så starte forfra med at udfylde skemaet, det blev gjort og samtykkeerklæringen blev vedhæftet. Nu sagde den, at den ikke kunne læse det format, min scanner havde brugt. På den igen, ny scanning i en anden format. Jeg skulle selvfølgelig igen starte forfra og var meget spændt på om formatet nu kunne læses, hurra det kunne den.



Så dukkede betalingssiden op og oplyste mig om at havde jeg i forvejen en anden våbentilladelse, så skulle jeg »kun« betale 420 kr. Så det betalte jeg så, endelig lykkedes det. Efter nogle dage lå der en brev i min postkasse, hvor der stod, at jeg skulle betale 840 kr. for denne riffel, det var den anden der »kun« kostede 420 kr. Jeg skulle så gå ind på deres hjemmeside og overføre de resterende penge, hvorefter jeg skulle tage en udskrift af min bankkonto og sende den med papirpost til dem. Nu var jeg blevet lidt sur, synes det var nemmere da de bare sendte en girokort. Jeg overførte de resterende penge til den anviste konto, og skrev en mail til dem om hvad jeg havde gjort inklusive dato og kontonumre, så kunne de selv kontrollere om pengene var gået ind. Efter nogle dage rykkede de for dokumentation i form at en kontoudskrift, det begrundede de med, at dem der opkrævede penge ikke havde mulighed for kontrollere politiets bank konto, nu var jeg godt træt af sagen og skrev tilbage, at det bestem ikke var mit problem. Jeg har så ikke hørt noget siden.



En anden sag, handler om en tilladelse til brug af noget udstyr, det startede ved Erhvervsstyrelsen og gik gennem tre andre styrelser, da sagsbehandlingen i de respektive styrelser tog tid, var det med til at forsinke sagen. Der var særlig et af styrelserne, jeg ikke kunne se nogen formål med at blande i sagen, hvorfor jeg ringede ind og spurgte om ikke der kunne spares tid ved at springe over den pågældende styrelse, svaret var nej, for så ville de føle sig forbigået.



Det er jo selvfølgelig vigtig, at ansatte i den offentlige sektor ikke føler sig »forbigået«, så må vi andre jo være tålmodige og håber vi når det til tiden.



Nå selvfølgelig er det vigtig at vi har en stor og kompetent offentlig sektor, ellers risikerer vi jo at staten bliver snydt for milliarder af kroner!



Godt Nytår til alle.



Carl Eiler Carlsen,



Durupvej 33B,



Glyngøre,



7870 Roslev

