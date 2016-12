Sidste udkald for Europa

Europa har slet ikke ordentlig styr på strømmene af flygtninge og migranter ved de ydre grænser. Der savnes effektiv registrering og straksafvisning af de mange, der ikke opfylder betingelserne for asyl. Der er også store problemer internt i Europa, når den islamistiske lastvognsterrorist fra julemarkedet i Berlin, der i øvrigt var afvist asylansøger i Tyskland, uden videre kan krydse to landegrænser, uden at blive arresteret i en situation med alarmberedskab.



Derfor skal vi fra dansk side opretholde den nuværende grænsekontrol indtil EU får etableret effektiv ydre grænsekontrol og der kommer styr på de mange flygtninge og migranter, der allerede opholder sig i Europa.



Desuden skal vi her i Danmark fremover have langt bedre kontrol med afviste asylansøgere, indtil de kan sendes til hjemlandet. Jeg er meget tilfreds med, at regeringen nu for alvor sætter fokus på, at få lande som fx Somalia til at tage imod deres egne statsborgere, der er afviste som asylansøgere.



Flygtninge er ikke indvandrere, men derimod folk i nød, der midlertidigt har brug for hjælp, indtil de sikkert kan vende tilbage til eget land. Her skal Danmark naturligvis bidrage og hjælpe aktivt. Men hovedindsatsen fra Danmarks side bør absolut være på finansiering af etablering og drift af sikre lejre i fredelige nærområder i Nordafrika og Mellemøsten. Gerne i tæt partnerskab med andre lande, FN, EU og relevante humanitære organisationer.



Med en sådan fremskudt indsats kan vi hjælpe langt, langt flere virkeligt nødlidende flygtninge for de rådige penge - samtidig med, at vi totalt ødelægger den lukrative forretning for kyniske menneskesmuglere.



Jeg håber inderligt, at 2017 bliver året, hvor Europa omsider får styr på hele denne dybt alvorlige problemstilling. Det forventer den brede befolkning med rette - både i Danmark og i resten af Europa. Det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal sikre fremtiden for et fredeligt, samarbejdede og velstående Europa. Godt nytår!

