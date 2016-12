Mere uddannelse i metalindustrien

Kommentar af formand i Metal Midt Skive-Viborg Klaus Dahl Christensen og forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen



Der er godt gang i den midtjyske industri. Krisen er endelig fortid, og både mennesker og maskiner arbejder hårdt for at følge med efterspørgslen. Det er meget glædeligt. Desværre bliver virksomhedernes ansatte dårligere til at tage efteruddannelse, og selvom de midtjyske virksomheder er lidt bedre end gennemsnittet til at sende deres ansatte på efteruddannelse, er der plads til betydelige forbedringer.



I en rundspørge blandt tillidsrepræsentanter i Dansk Metal i Midtjylland svarer 41 procent, at den virksomhed de arbejder på, bruger efteruddannelse målrettet for at øge kompetencerne blandt de ansatte. På landsplan er tallet 40 procent. De nye tal viser en markant tilbagegang i forhold til en lignende undersøgelse sidste år, hvor halvdelen af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejdede på en virksomhed, hvor efteruddannelse var et fokusområde.



Det holder slet ikke. Det er jo netop de ansatte, der skal holde virksomhederne konkurrencedygtige ved hele tiden at leve op til stadig skrappere konkurrencekrav. Et godt eksempel er digitaliseringen af industriproduktionen, hvor man altså ikke kan sætte en pladesmed til at programmere en robot, hvis ikke han får den rette efteruddannelse.



Det er især manglende vilje hos virksomhedslederne og blandt medarbejderne selv, der er de primære barrierer for at tage efteruddannelse, viser undersøgelsen. Derfor mener Dansk Metal, at mere information om efteruddannelsesmuligheder og bedre mulighed for at kombinere efteruddannelse med arbejde kan være en løsning.



Det er lige netop nu, vi skal tænke på fremtiden, selvom der står »drift« på »to-do listen« hos mange midtjyske virksomheder for tiden. Én af grundene til, at industrien er den sektor, der driver væksten i Danmark lige nu, er blandt andet, at vi er rigtig godt med på teknologibølgen, og at det har været med til at skabe en flot produktivitetsfremgang. Men den nye teknologi kræver nye kompetencer. Derfor er det vigtigere nu end nogensinde før, at medarbejderne sørger for at tage efter- og videreuddannelse, så vi ikke havner i en situation, hvor vi sætter opsvinget i industrien over styr.



Siden 2009 er antallet af AMU-årselever dog faldet med mere end 50 procent. Mange peger på, at det er travlhed, der forhindrer dem i at skifte drejebænken ud med skolebænken. I industriens overenskomst har man faktisk ret til efteruddannelse. Ligesom man har ret til ferie. Alt for mange udnytter ikke deres ret til efteruddannelse, men vi har altså stadig til gode at møde en medarbejder, der har sprunget sin ferie over, fordi »der er travlt i firmaet«.

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her