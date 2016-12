Falsk alarm: Brandvæsenet kaldt ud til brændende blade

Brandvæsenet rykkede tirsdag eftermiddag ud til, hvad der i første melding lød som ild i en gavl i et hus i Skive.



Men da de kom frem til adressen på Agertoften, viste der sig bare at være tale om brændende blade, som en haveejer ville brænde af.



- En forbipasserende havde forvekslet det med, at der var ild i huset, fortæller indsatsleder fra Nordvestjylland Brandvæsen, Jan Christensen.



Brandmændene kunne derfor hurtigt køre hjem igen.



Der blev slået alarm kort før klokken 16.

