Kontor ødelagt af kloakvand

Det var et chokerende syn, som tirsdag morgen mødte ægteparret Anita og Carsten Pedersen på Krabbesholm Allé 5 nær havnen i Skive.



130 kvadratmeter kælder stod 10 centimeter under vand.



Efter stormen Urds rasen var vandet presset op igennem kloakken.



- Jeg har kontor og mødelokaler her. Det er en væsentlig del af vores ejendom, siger en ærgerlig Carsten Pedersen, der er selvstændig forsikringsmægler. Han skulle have holdt flere arbejdsmøder i lokalerne her mellem jul og nytår, men det er kælderen for ødelagt til.



- Der er ødelagt for minimum 100.000-150.000 kroner, vurderer Carsten Pedersen, mens et firma er i fuld gang med at suge tusindvis af liter vand op fra kælderen.



Ægte tæpper til cirka 100.000 kroner er ødelagt, og ægteparret har akutmeldt skaderne til forsikringsselskabet. .



- Kloaksystemet hernede kan ikke trække det tryk, der kommer udefra, konstaterer Carsten Pedersen. Han mener, at det er på tide, at kommunen og dens politikere kommer på banen og sikrer beboerne bedre i fremtiden mod den slags oversvømmelser i kældrene.



Mener du, at kommunen skulle have taget mere hånd om den her problemstilling i tide?



- Ja, klart. Der skulle være højvandslukkere på, foreslår Carsten Pedersen om kloaksystemet.



- Grundlæggende vil jeg sige, at der ligger en kommunal forpligtelse i det her, siger han og tilføjer:



- Rent lokalpolitisk skal man gøre noget ved havnen. Der skal laves nogle forebyggende ting.



Carsten Pedersen havde holdt øje med kælderen indtil 2.30 i nat, hvor han blev nødt til at hvile sig. På det tidspunkt var kælderen tør.



Men da hans kone, der kører om natten som sygeplejerske, kom hjem ved 7-tiden, stod kælderen under vand.



- Det var et chok at komme op til, siger Carsten Pedersen, der har boet med sin kone i ejendommen i et års tid.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: