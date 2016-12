Bustur ledte indbrudstyv i armene på politiet

To unge mænd fra Himmerland blev lillejuleaftensdag taget med en pose med tyvekoster nær et sted, hvor der kort forinden var begået indbrud på Herningvej ved Mogenstrup, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Selve indbruddet blev begået omkring klokken 14.12, hvor to mørkklædte mænd blev set løbe fra stedet.



Den ene blev anholdt klokken 14.58 på Herningvej ved Mogenstrup, så han var ikke nået så langt. Han havde posen med tyvekoster på sig.



Den anden var set stige på en bus, der kørte mod Sunds og Herning, og da den bus nåede til Sunds ventede politiet og anholdt ham der.



De er begge fra Møldrup-egnen og er henholdsvis 22 og 23 år. Efter endt afhøring blev de to løsladt igen omkring klokken 22 samme dag, men de er begge stadig sigtet for indbrud, oplyser lokalpolitiet i Skive.

